Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei ermittelt nach mehreren Fällen

StädteRegion Aachen (ots)

Dreimal sind am vergangenen Wochenende Zigarettenautomaten gesprengt worden: in Stolberg, Eschweiler und Aachen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 22:45 Uhr am Freitagabend (02.01.26) sprengten unbekannte maskierte Täter einen Zigarettenautomaten in der Rathausstraße in der Stolberger Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie eine noch unbekannte Menge Zigarettenpackungen gestohlen haben, wurden aber von Zeugen gestört. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Kurz vor 2 Uhr (03.01.26) kam es zu einer Zigarettenautomatensprengung in der Eschweiler Invalidenstraße. Es entstand Sachschaden. Durch die Sprengung mittels eines Feuerwerkskörpers wurde auch eine Fensterscheibe eines benachbarten Hauses beschädigt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Beute sollen sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht gemacht haben.

Am frühen Sonntagmorgen (04.1.26) gegen 5:10 Uhr wurde ein Zigarettenautomat an der Hanbrucher Straße in Aachen aufgesprengt. Eine Zeugin war durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Sie beobachtete zwei dunkel gekleidete Männer, die in einem Auto Richtung Vaalser Straße davonfuhren. Erst mit Verzögerung alarmierte sie die Polizei. Wie viel Geld und Zigaretten die Unbekannten gestohlen haben, steht noch nicht endgültig fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen um weitere Hinweise. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat für die Automatensprengungen in Stolberg und Eschweiler unter der Telefonnummer 0241 9577 33301, die Kriminalpolizei, die bezüglich des Falls in Aachen ermittelt, unter der Rufnummer 0241-33201. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210.

Die Fotos aus Stolberg und Aachen können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

