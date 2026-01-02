Polizei Aachen

POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in Monschau

Monschau (ots)

Heute Morgen (02.01.2026) ist es im Verlauf der Alten Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Der Unfall wurde der Polizei Aachen gegen 08:00 Uhr gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann aus Monschau mit seinem Auto die Alte Monschauer Straße in Richtung Imgenbroich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab und verunfallte. Als die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, befand sich der Mann alleine im Fahrzeug.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW übernahm die Sicherung des objektiven Tatbestandes. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell