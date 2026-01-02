PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Nach brutalem Straßenraub: Täter flüchtig

Alsdorf (ots)

Am Neujahrsabend (01.01.2026) ist ein junger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 23-jährige Aachener wartete gegen 21:45 Uhr an einer Haltestelle im Bereich der Straße "Am Neuen Markt" in Alsdorf auf einen Bus, als er von zwei Männern angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Der Aachener kam der Bitte nach und bestellte mit seinem Handy ein Taxi für die beiden Männer.

Danach wandte er sich von den beiden ab und wartete weiter auf den Bus. Plötzlich griffen die beiden Unbekannten den Mann an. Sie schlugen unmittelbar auf ihn ein, wodurch er zu Boden fiel. Als er am Boden lag, traten sie mehrfach gegen seinen Kopf, entrissen ihm seine Umhängetasche mit Wertsachen und flüchteten.

Die dunkel gekleideten Täter sollen männlich, ca. 25-30 Jahre alt und ca. 1,75 m groß gewesen sein.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:07

    POL-AC: Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten zu sprengen

    Aachen/ Herzogenrath (ots) - Zweimal sind in der StädteRegion Aachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.12.25) Zigarettenautomaten stark beschädigt worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Kurz vor 0:40 Uhr meldete ein Zeuge einen Knall und zwei Personen auf einem E-Scooter, die versucht hatten, einen Automaten (vermutlich mittels Feuerwerkskörper) in der Altstraße in Aachen zu öffnen. Dadurch wurde der ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:01

    POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen zur Silvesternacht 2025/2026

    StädteRegion Aachen (ots) - Die Silvesterfeierlichkeiten zum Jahreswechsel 2025/2026 verliefen aus Sicht der Polizei Aachen überwiegend friedlich. Insgesamt kam es zu rund 40 Einsätzen mit Silvesterbezug. In Würselen mussten Einsatzkräfte der Polizei Aachen wiederholt einschreiten. Insbesondere in den Bereichen Kaiserstraße, Aachener Straße und Krefelder Straße brannte eine größere Personengruppe Pyrotechnik ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:58

    POL-AC: Zigarettenautomat aufgesprengt - Trio flüchtig

    Aachen (ots) - In der vergangenen Nacht (30.12.2025) ist ein Zigarettenautomat im Bereich der Trierer Straße aufgesprengt worden. Der Automat hing an einer Hausfassade und wurde komplett zerstört. Die Täter flüchteten unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen drei Personen nach der Sprengung gegen 01:05 Uhr eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten und flüchteten zu Fuß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren