Polizei Aachen

POL-AC: Nach brutalem Straßenraub: Täter flüchtig

Alsdorf (ots)

Am Neujahrsabend (01.01.2026) ist ein junger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 23-jährige Aachener wartete gegen 21:45 Uhr an einer Haltestelle im Bereich der Straße "Am Neuen Markt" in Alsdorf auf einen Bus, als er von zwei Männern angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Der Aachener kam der Bitte nach und bestellte mit seinem Handy ein Taxi für die beiden Männer.

Danach wandte er sich von den beiden ab und wartete weiter auf den Bus. Plötzlich griffen die beiden Unbekannten den Mann an. Sie schlugen unmittelbar auf ihn ein, wodurch er zu Boden fiel. Als er am Boden lag, traten sie mehrfach gegen seinen Kopf, entrissen ihm seine Umhängetasche mit Wertsachen und flüchteten.

Die dunkel gekleideten Täter sollen männlich, ca. 25-30 Jahre alt und ca. 1,75 m groß gewesen sein.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell