Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomat aufgesprengt - Trio flüchtig

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (30.12.2025) ist ein Zigarettenautomat im Bereich der Trierer Straße aufgesprengt worden. Der Automat hing an einer Hausfassade und wurde komplett zerstört. Die Täter flüchteten unerkannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen drei Personen nach der Sprengung gegen 01:05 Uhr eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten und flüchteten zu Fuß in Richtung Brand. Laut Zeugen sollen alle drei Täter ca. 1,70 m groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen fahndeten im Anschluss der Tat nach dem Trio und sicherten den Tatort. Der Automat war zerstört und stellenweise aus der Verankerung gerissen. Zigaretten und Bargeld - welches sich noch in Teilen im Automaten befanden - wurden sichergestellt. Die Hausfassade wurde durch die Explosion nach derzeitigen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen um weitere Hinweise. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 33201, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

