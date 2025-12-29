PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung an gemeinsamer Anlaufstelle von Polizei Aachen und Stadt Aachen

Aachen (ots)

In der Nacht zum Heiligabend (24.12.2025) hat es eine Sachbeschädigung an der Gemeinsamen Anlaufstelle der Polizei Aachen und der Stadt Aachen in der Peterstraße gegeben.

Nach derzeitigen Informationen sprühten in der Nacht bisher unbekannte Tatverdächtige "Arbeit macht frei" mit Spraydosen auf die Fensterscheiben des Gebäudes. Am Mittwochmorgen wurde das Graffito umgehend entfernt.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Heiligabend gemacht haben, werden gebeten sich zu melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

