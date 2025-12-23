PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Senior in Wohnung brutal überfallen - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am Sonntagabend (21.12.2025) ist ein 90-jähriger Rollstuhlfahrer gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung am Boxgraben Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Tür des Geschädigten und baten darum, etwas trinken zu dürfen. Der Mann ließ die Täter in seine Wohnung. Während er in seinem Rollstuhl saß, hielten sie ihn plötzlich von hinten fest. Einer der Täter schlug dem Mann dann mehrfach ins Gesicht.

Anschließend rissen die Täter dem 90-Jährigen eine sogenannte "Panzerkette" aus massivem Gold vom Armgelenk und einen Goldring mit weißem Edelstein vom Finger. Danach stießen sie den Mann samt Rollstuhl um und flüchteten mit der Beute aus der Wohnung.

Da sein Rollstuhl umgekippt war und er nicht aufstehen konnte, kroch er zu einem weiteren Rollstuhl in der Wohnung, um sich aufrichten zu können. Erst dann konnte er seinen Pflegedienst und den Notruf der Polizei verständigen.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen - auch im Zusammenhang mit dem geraubten Schmuck - gemacht haben, sich bei der Polizei Aachen zu melden.

Insbesondere sucht die Kriminalpolizei Anwohnerinnen und Anwohner des Boxgraben und der näheren Umgebung, bei denen Unbekannte geklingelt und unter einem Vorwand - etwa mit der Bitte um ein Getränk - um Einlass gebeten haben.

Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210.

Unabhängig vom konkreten Fall rät die Polizei, unbekannten Personen grundsätzlich nicht in die Wohnung zu lassen. Im besten Falle sollte bereits vor dem Öffnen der Tür geklärt werden, wer sich vor der Wohnung befindet. Bei unerwarteten Besuchen wird zu besonderer Vorsicht geraten. Im Zweifel sollte Unterstützung durch Vertrauenspersonen oder Nachbarn in Anspruch genommen werden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:15

    POL-AC: Rechtsextremistische Parolen gerufen - Waffen und Drogen sichergestellt

    Eschweiler (ots) - In der vergangenen Nacht (23.12.2025) meldete eine Anwohnerin drei verdächtige Personen in der Antoniusstraße. Ein Mann soll verfassungswidrige Parolen gerufen und mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Einsatzkräfte der Polizei Aachen trafen gegen 01:45 Uhr auf zwei 28-jährige Männer aus Eschweiler und Essen sowie auf eine 27-jährige ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:53

    POL-AC: Polizei ermittelt nach Raub in Eschweiler

    Eschweiler (ots) - Nach einem Raub hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht. In Eschweiler war ein Mann am frühen Sonntagmorgen (21.12.25) gegen 4 Uhr von drei maskierten, schwarz gekleideten Unbekannten in der Marktstraße überfallen, getreten und ausgeraubt worden. Die Täter konnten mit dem Portemonnaie aus der Jackentasche des Mannes (mit einem dreistelligen Geldbetrag) ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:38

    POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfall: Fußgänger angefahren

    Aachen (ots) - Nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, dem 13.12.2025 ereignet hat, sucht die Polizei Aachen nun nach Zeugen. Die Polizei Aachen wurde erst eine Woche später (am 20.12.2025) über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Der 40-jährige unfallbeteiligte Mann, der seit dem 13.12.2025 im Krankenhaus liegt, machte Angaben dazu, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren