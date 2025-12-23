Polizei Aachen

POL-AC: Senior in Wohnung brutal überfallen - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am Sonntagabend (21.12.2025) ist ein 90-jähriger Rollstuhlfahrer gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung am Boxgraben Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Tür des Geschädigten und baten darum, etwas trinken zu dürfen. Der Mann ließ die Täter in seine Wohnung. Während er in seinem Rollstuhl saß, hielten sie ihn plötzlich von hinten fest. Einer der Täter schlug dem Mann dann mehrfach ins Gesicht.

Anschließend rissen die Täter dem 90-Jährigen eine sogenannte "Panzerkette" aus massivem Gold vom Armgelenk und einen Goldring mit weißem Edelstein vom Finger. Danach stießen sie den Mann samt Rollstuhl um und flüchteten mit der Beute aus der Wohnung.

Da sein Rollstuhl umgekippt war und er nicht aufstehen konnte, kroch er zu einem weiteren Rollstuhl in der Wohnung, um sich aufrichten zu können. Erst dann konnte er seinen Pflegedienst und den Notruf der Polizei verständigen.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen - auch im Zusammenhang mit dem geraubten Schmuck - gemacht haben, sich bei der Polizei Aachen zu melden.

Insbesondere sucht die Kriminalpolizei Anwohnerinnen und Anwohner des Boxgraben und der näheren Umgebung, bei denen Unbekannte geklingelt und unter einem Vorwand - etwa mit der Bitte um ein Getränk - um Einlass gebeten haben.

Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210.

Unabhängig vom konkreten Fall rät die Polizei, unbekannten Personen grundsätzlich nicht in die Wohnung zu lassen. Im besten Falle sollte bereits vor dem Öffnen der Tür geklärt werden, wer sich vor der Wohnung befindet. Bei unerwarteten Besuchen wird zu besonderer Vorsicht geraten. Im Zweifel sollte Unterstützung durch Vertrauenspersonen oder Nachbarn in Anspruch genommen werden. (gw)

