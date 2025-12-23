Polizei Aachen

POL-AC: Rechtsextremistische Parolen gerufen - Waffen und Drogen sichergestellt

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Nacht (23.12.2025) meldete eine Anwohnerin drei verdächtige Personen in der Antoniusstraße. Ein Mann soll verfassungswidrige Parolen gerufen und mit einer Pistole in die Luft geschossen haben.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen trafen gegen 01:45 Uhr auf zwei 28-jährige Männer aus Eschweiler und Essen sowie auf eine 27-jährige Frau aus Eschweiler. Bei einem der Männer fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Bei dem zweiten Mann wurden ein Schlagring und Betäubungsmittel aufgefunden. Beide Männer waren alkoholisiert.

Die beiden Männer wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt und nach Abschluss dieser entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell