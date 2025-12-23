PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Rechtsextremistische Parolen gerufen - Waffen und Drogen sichergestellt

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Nacht (23.12.2025) meldete eine Anwohnerin drei verdächtige Personen in der Antoniusstraße. Ein Mann soll verfassungswidrige Parolen gerufen und mit einer Pistole in die Luft geschossen haben.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen trafen gegen 01:45 Uhr auf zwei 28-jährige Männer aus Eschweiler und Essen sowie auf eine 27-jährige Frau aus Eschweiler. Bei einem der Männer fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Bei dem zweiten Mann wurden ein Schlagring und Betäubungsmittel aufgefunden. Beide Männer waren alkoholisiert.

Die beiden Männer wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt und nach Abschluss dieser entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:53

    POL-AC: Polizei ermittelt nach Raub in Eschweiler

    Eschweiler (ots) - Nach einem Raub hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht. In Eschweiler war ein Mann am frühen Sonntagmorgen (21.12.25) gegen 4 Uhr von drei maskierten, schwarz gekleideten Unbekannten in der Marktstraße überfallen, getreten und ausgeraubt worden. Die Täter konnten mit dem Portemonnaie aus der Jackentasche des Mannes (mit einem dreistelligen Geldbetrag) ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:38

    POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfall: Fußgänger angefahren

    Aachen (ots) - Nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, dem 13.12.2025 ereignet hat, sucht die Polizei Aachen nun nach Zeugen. Die Polizei Aachen wurde erst eine Woche später (am 20.12.2025) über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Der 40-jährige unfallbeteiligte Mann, der seit dem 13.12.2025 im Krankenhaus liegt, machte Angaben dazu, dass ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:27

    POL-AC: Räuberische Erpressung: Kripo ermittelt

    Aachen (ots) - Nach einer räuberischen Erpressung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. In Aachen kam es am Samstag (20.12.25) gegen 6:00 Uhr zu der räuberischen Erpressung. Zwei Unbekannte (einer soll eine dunklere Hautfarbe haben) hatten einen 25-jährigen Mann, der sich an den Gleisen der Bahnhaltestelle "Schanz" aufhielt, von hinten attackiert und die Herausgabe von Geld gefordert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren