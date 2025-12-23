Polizei Aachen

POL-AC: Polizei ermittelt nach Raub in Eschweiler

Eschweiler (ots)

Nach einem Raub hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht.

In Eschweiler war ein Mann am frühen Sonntagmorgen (21.12.25) gegen 4 Uhr von drei maskierten, schwarz gekleideten Unbekannten in der Marktstraße überfallen, getreten und ausgeraubt worden. Die Täter konnten mit dem Portemonnaie aus der Jackentasche des Mannes (mit einem dreistelligen Geldbetrag) Richtung Neustraße flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 65-jährige Mann aus Aldenhoven wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt in Eschweiler machen kann, soll sich unter der Rufnummer 0241-9577 33301 melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

