Polizei Aachen

POL-AC: Verdacht eines illegalen Autorennens: Autos und Führerscheine sicher-gestellt

Aachen (ots)

Samstagmittag (20.12.2025) sind zwei Autos durch überhöhte Geschwindigkeit und verkehrswidrige Überholmanöver auf der Jülicher Straße in Aachen aufgefallen.

Gegen 13:45 Uhr meldeten Zeugen die beiden hochmotorisierten Autos und deren Fahrweise auf der Jülicher Straße stadtauswärts. Kurz darauf hielten zwei Streifenwagen der Polizei Aachen die beiden Fahrzeuge, einen grünen Audi und einen schwarzen Audi mit sogenannten Händlerkennzeichen (weißer Hintergrund mit roter Schrift) an.

Beide Autofahrer (35 Jahre aus Aachen, 24 Jahre aus Aachen) verneinten jegliche Beteiligung an einem Autorennen oder mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein. Beide Männer sind in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit hochmotorisierten Fahrzeugen aufgefallen. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt, wurden beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine und Mobiltelefone der Männer beschlagnahmt. Auch die Fahrerlaubnisbehörde wurde von der Polizei Aachen über das Fahrverhalten der beiden Männer informiert.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden Beschuldigten. Zeugen, die weitere Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuge machen können, sollen sich beim ermittelnden Kommissariat melden: Während er Bürozeiten unter 0241-9577 42201 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (kg)

