POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfall: Fußgänger angefahren

Aachen (ots)

Nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, dem 13.12.2025 ereignet hat, sucht die Polizei Aachen nun nach Zeugen.

Die Polizei Aachen wurde erst eine Woche später (am 20.12.2025) über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Der 40-jährige unfallbeteiligte Mann, der seit dem 13.12.2025 im Krankenhaus liegt, machte Angaben dazu, dass er alkoholisiert gegen 22 Uhr den Adalbertsteinweg in Richtung Josefskirche hinauf entlang gegangen sei. Er sei schließlich im Bereich zwischen Scheibenstraße und Justizzentrum auf die Fahrbahn getorkelt und dort von hinten von einem Auto erfasst worden. Laut seiner Erinnerung habe das Auto nicht angehalten, sondern die Fahrt fortgesetzt.

Angaben zum Auto oder zum Fahrer/Fahrerin konnte der 40-Jährige nicht machen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt nun zum Unfallhergang und wegen Verkehrsunfall-Flucht zum unbekannten Fahrzeug.

Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat melden. Während der Bürozeiten sind die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter unter 0241-9577 42101 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle alle Hinweise dazu entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

