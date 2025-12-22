Polizei Aachen

POL-AC: Räuberische Erpressung: Kripo ermittelt

Aachen (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In Aachen kam es am Samstag (20.12.25) gegen 6:00 Uhr zu der räuberischen Erpressung. Zwei Unbekannte (einer soll eine dunklere Hautfarbe haben) hatten einen 25-jährigen Mann, der sich an den Gleisen der Bahnhaltestelle "Schanz" aufhielt, von hinten attackiert und die Herausgabe von Geld gefordert. Weil der Mann kein Geld geben konnte, forderten sie seine Bluetooth-Kopfhörer. Mit der Beute flüchteten sie anschließend Richtung Vaalser Straße. Mit zeitlicher Verzögerung alarmierte der Aachener die Polizei. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt in Aachen machen kann, soll sich unter der Rufnummer 0241-9577 31501 melden. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell