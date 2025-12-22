PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Räuberische Erpressung: Kripo ermittelt

Aachen (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In Aachen kam es am Samstag (20.12.25) gegen 6:00 Uhr zu der räuberischen Erpressung. Zwei Unbekannte (einer soll eine dunklere Hautfarbe haben) hatten einen 25-jährigen Mann, der sich an den Gleisen der Bahnhaltestelle "Schanz" aufhielt, von hinten attackiert und die Herausgabe von Geld gefordert. Weil der Mann kein Geld geben konnte, forderten sie seine Bluetooth-Kopfhörer. Mit der Beute flüchteten sie anschließend Richtung Vaalser Straße. Mit zeitlicher Verzögerung alarmierte der Aachener die Polizei. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt in Aachen machen kann, soll sich unter der Rufnummer 0241-9577 31501 melden. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:30

    POL-AC: Verdacht eines illegalen Autorennens: Autos und Führerscheine sicher-gestellt

    Aachen (ots) - Samstagmittag (20.12.2025) sind zwei Autos durch überhöhte Geschwindigkeit und verkehrswidrige Überholmanöver auf der Jülicher Straße in Aachen aufgefallen. Gegen 13:45 Uhr meldeten Zeugen die beiden hochmotorisierten Autos und deren Fahrweise auf der Jülicher Straße stadtauswärts. Kurz darauf hielten zwei Streifenwagen der Polizei Aachen die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:14

    POL-AC: Raubdelikt auf Postfiliale - Täter flüchtig

    Würselen (ots) - Am 19.12.2025 ist es zu einer räuberischen Erpressung in einer Postfiliale in der Dorfstraße gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfiel ein bislang unbekannter Täter die Filiale gegen 18:20 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Frau auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Täter flüchtete nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Täter soll eine ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:12

    POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Drei Personen leicht verletzt

    Monschau (ots) - Am Freitagnachmittag (19.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B258/ K26 gekommen. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die K26 aus Rohren kommend. An der Kreuzung zur B258 fuhr sie von der untergeordneten K26 aus in die Kreuzung ein, ohne auf die Vorfahrt des querenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren