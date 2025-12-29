PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Brände in der StädteRegion Aachen: Kriminalpolizei ermittelt

Eschweiler/Stolberg/Würselen (ots)

In der StädteRegion Aachen hat es in den vergangenen Tagen dreimal gebrannt. In allen Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am Donnerstag (25.12.2025) brannte es gegen 19:55 Uhr auf einem Gastronomie- und Eventgelände in Eschweiler im Bereich der Wiesenstraße. Eine Holzhütte hatte Feuer gefangen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am vergangenen Samstag (27.12.2025) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Garagenbrand in der Sebastianusstraße in Stolberg. Die Flammen griffen auf einen Schuppen und einen Anbau über. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es kam zu einem Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei prüft derzeit die Brandursache.

Ebenfalls am Samstag (27.12.2025) geriet gegen 10:20 Uhr ein leerstehendes und unbewohntes Haus in der Tittelsstraße in Würselen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Auch hier löschte die Feuerwehr das Feuer. Das Haus wurde durch den Brand zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:11

    POL-AC: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Kriminalpolizei ermittelt

    Aachen (ots) - Im Stadtteil Forst haben Unbekannte eine Vielzahl von Fahrzeugen beschädigt: Es wurden vor allem Reifen zerstochen. Die ersten Beschädigungen waren bei der Polizei Aachen Anfang Dezember zur Anzeige gebracht worden. In der vergangenen Woche meldete sich eine Frau am frühen Heiligabend. Sie machte Angaben über ihre augenscheinlich ebenfalls ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:29

    POL-AC: Senior in Wohnung brutal überfallen - Polizei sucht Zeugen

    Aachen (ots) - Am Sonntagabend (21.12.2025) ist ein 90-jähriger Rollstuhlfahrer gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung am Boxgraben Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Tür des Geschädigten und baten darum, etwas trinken zu dürfen. Der Mann ließ die Täter in seine Wohnung. Während er in seinem Rollstuhl saß, hielten sie ihn plötzlich von ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:15

    POL-AC: Rechtsextremistische Parolen gerufen - Waffen und Drogen sichergestellt

    Eschweiler (ots) - In der vergangenen Nacht (23.12.2025) meldete eine Anwohnerin drei verdächtige Personen in der Antoniusstraße. Ein Mann soll verfassungswidrige Parolen gerufen und mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Einsatzkräfte der Polizei Aachen trafen gegen 01:45 Uhr auf zwei 28-jährige Männer aus Eschweiler und Essen sowie auf eine 27-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren