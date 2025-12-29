Polizei Aachen

POL-AC: Brände in der StädteRegion Aachen: Kriminalpolizei ermittelt

Eschweiler/Stolberg/Würselen (ots)

In der StädteRegion Aachen hat es in den vergangenen Tagen dreimal gebrannt. In allen Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am Donnerstag (25.12.2025) brannte es gegen 19:55 Uhr auf einem Gastronomie- und Eventgelände in Eschweiler im Bereich der Wiesenstraße. Eine Holzhütte hatte Feuer gefangen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am vergangenen Samstag (27.12.2025) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Garagenbrand in der Sebastianusstraße in Stolberg. Die Flammen griffen auf einen Schuppen und einen Anbau über. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es kam zu einem Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei prüft derzeit die Brandursache.

Ebenfalls am Samstag (27.12.2025) geriet gegen 10:20 Uhr ein leerstehendes und unbewohntes Haus in der Tittelsstraße in Würselen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Auch hier löschte die Feuerwehr das Feuer. Das Haus wurde durch den Brand zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell