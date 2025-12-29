PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Kriminalpolizei ermittelt

Aachen (ots)

Im Stadtteil Forst haben Unbekannte eine Vielzahl von Fahrzeugen beschädigt: Es wurden vor allem Reifen zerstochen.

Die ersten Beschädigungen waren bei der Polizei Aachen Anfang Dezember zur Anzeige gebracht worden. In der vergangenen Woche meldete sich eine Frau am frühen Heiligabend. Sie machte Angaben über ihre augenscheinlich ebenfalls beschädigten Reifen. Die Tat muss in diesem Fall zwischen 18 Uhr (23.12.25) und 7 Uhr (24.12.25) passiert sein. In der Altstraße, Schönrathstraße, Virchowstraße und der Clermontstraße stellte die Polizei an Dutzenden geparkten Fahrzeugen beschädigte Reifen (teils ein Reifen, teils zwei Reifen) entlang der Fahrbahn fest.

Bislang haben sich noch nicht alle Besitzer gemeldet. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen wichtig sein. Sie erreichen die Kripo tagsüber unter der 0241- 9577 33201. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter der Rufnummer 0241- 9577 34210 entgegen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

