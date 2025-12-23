PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Balkonbrand macht Wohnung unbewohnbar

Ratingen (ots)

Ratingen West, Erfurterstr., 12:09 Uhr, 23.12.2025

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brand auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Flammen hatten bereits die Scheiben zum Bersten gebracht und das Feuer bahnte sich seinen Weg ins Innere der Wohnung. Die Einsatzkräfte setzten ein Löschrohr von außen ein und legten parallel eine weitere Leitung und einen Verteiler vor das Gebäude, daran schlossen sie ein zweites Löschrohr für den Innenangriff an. Als das Feuer gelöscht war, wurde die Wohnung maschinell mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Die beiden Bewohner der Wohnung, die in der Anfangsphase des Brandes noch einen Löschversuch unternommen hatten, wurden durch den Rettungsdienst untersucht und verblieben aber dann nach ambulanter Behandlung an der Einsatzstelle.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Löscharbeiten der Polizei übergeben. Diese ermittelt zurzeit noch die Brandursache.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Lintorf, Tiefenbroich und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen
Michael Weyel
Telefon: 02102-55037211
E-Mail: Michael.weyel@ratingen.de
www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

