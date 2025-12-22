Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Ratingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 22. Dezember 2025, kam es gegen 03:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Kirchfeldstraße im Stadtteil Homberg zu einem Brand eines Adventsgestecks. Der ausgelöste Rauchmelder alarmierte umgehend die Bewohner, die daraufhin das Gebäude verlassen konnten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner bereits im Freien und wurden vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr durchsuchte das leicht verrauchte Gebäude und stellte ein verbranntes Adventsgesteck auf dem Wohnzimmertisch fest. Zur Belüftung des Hauses setzte die Feuerwehr ein elektrisch betriebenes Belüftungsgerät ein. Anschließend konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihr Haus zurückkehren. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr Homberg, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei des Kreises Mettmann. Der Einsatz verdeutlicht erneut die Bedeutung von Rauchmeldern, die im Brandfall eine frühzeitige Warnung ermöglichen.

