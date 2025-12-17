FW Ratingen: FW Ratingen: - Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Feuerwehr Ratingen

Die Feuerwehr Ratingen wurde um 07:49 h zu einem Wohnungsbrandbrand nach Ratingen-Tiefenbroich alarmiert. Laut der Meldung sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Bei Eintreffen quoll bereits dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Es wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr und Brechwerkzeug zur betroffenen Wohnung beordert. Nachdem sich der eingesetzte Trupp Zugang in die Wohnung verschafft hatte, konnten die Einsatzkräfte schnell die vermisste Person im Rauch lokalisieren, aus der Wohnung retten und mit der Unterstützung eines weiteren Trupps, ins Freie transportieren. Dort wurde der Gerettete dem Rettungsdienst übergeben. Die Brandursache, ein brennender Topf auf dem Herd, wurde im Anschluss abgelöscht und die Wohnung belüftet. Der Bewohner wurde vom Notarzt untersucht und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Standort Tiefenbroich der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug des Kreises Mettmann, der Rettungsdienst der Städte Ratingen & Heiligenhaus und die Polizei.

