Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen - gemeldeter Containerbrand an Gebäude

Ratingen (ots)

RATINGEN-LINTORF - 10:46 UHR - 13.12.2025

Die Feuerwehr Ratingen wurde am heutigen Vormittag zu einem Containerbrand in einem Gewerbepark am Breitscheider Weg alarmiert. Vor Ort sollte, laut Anrufer, ein Container Feuer gefangen haben. Vor Ort brannte ein ca. 6 qm großer Container direkt an einem angrenzenden Gebäude. Aufmerksame Mitarbeiter hatten sofort erste Löschmaßnahmen am Container eingeleitet. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit einem Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer und die weitere Rauchausbreitung schnell unter Kontrolle bringen. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde das Gebäude geräumt und auf Raucheintrag überprüft. Durch den schnellen Einsatz der Ersthelfer und der ersten Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf und in das Gebäude vermieden werden.

Über die Ursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit dem Führungsdienst B, der Standort Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell