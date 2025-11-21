Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand in Souterrain Wohnung in Breitscheid

Ratingen (ots)

Ratingen, An der Horst, 17:08 Uhr, 21.11.2025

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brand in einer Souterrainwohnung nach Ratingen Breitscheid alarmiert.

Als der Erst eintreffende Löschzug Breitscheid an der Einsatzstelle eintraf, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Einsatzkräfte setzten sofort einen Löschtrupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung in der möblierten, aber zurzeit unbewohnten Souterrainwohnung ein. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es brannte ein Staubsauger. Im Anschluss wurde der Keller mit einem Hochdrucklüfter belüftet und die Wohnungen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss durch die Feuerwehr kontrolliert. Nach Abschluss aller Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner zurück in Ihre Wohnungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Breitscheid und Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell