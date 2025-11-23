Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Küchenbrand in der 3. Etage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen Mitte, Bahnstr., 14.00 Uhr, 23.11.2025

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem gemeldeten Küchenbrand im 3.OG eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Vor Ort standen dann die Mieter der Wohnung bereits auf der Straße. Sie gaben an, der Brand sei bereits gelöscht und die Wohnung sowie das Treppenhaus verraucht. Der Angriffstrupp hat dann unter Atemschutz das Treppenhaus und die Wohnung begangen. Grund für den Brand war ein Kunststoffregal, was auf dem Herd abgelegt wurde - während die Wohnung renoviert wurde- der Herd wurde aus versehen eingeschaltet und das Regal begann zu brennen. Es wurde durch die Wohnungsmieter selbst gelöscht. Treppenhaus und die Wohnung wurden durch die Feuerwehr natürlich belüftet.

Die beiden Wohnungsmieter wurden durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss vorsorglich in ein Mettmanner Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Mitte und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell