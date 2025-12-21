Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Unruhiger Samstag für Feuerwehr und Rettungsdienst in Ratingen

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, kam es im Stadtgebiet Ratingen sowie auf der BAB 3 zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Parallel laufende Einsatzlagen führten über den gesamten Tag zu einer hohen Auslastung der Einsatzkräfte.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Tiefenbroich alarmiert. Ursache war ein in Brand geratenes Adventsgesteck. Die Bewohnerin konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen, zog sich dabei jedoch Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Trotz des schnellen Handelns entstand in der Wohnung ein erheblicher Schaden durch Brandrauch. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr Ratingen weist in diesem Zusammenhang erneut auf den sicheren Umgang mit Kerzen in der Adventszeit hin und bittet darum, brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Am späteren Abend wurde ein brennender Pkw auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen gemeldet. Zwischen dem Autobahndreieck Ratingen-Ost und dem Rastplatz Hösel stand ein Fahrzeug in Brand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und sicherten die Einsatzstelle ab. Während der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Oberhausen.

Zusätzlich war der Rettungsdienst der Stadt Ratingen über den gesamten Tag hinweg stark gefordert. Eine hohe Anzahl medizinischer Notfälle führte zeitweise zu einer vollständigen Auslastung der verfügbaren Rettungsmittel. Im Einsatz befanden sich neben der Berufsfeuerwehr die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbroich und Homberg sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell