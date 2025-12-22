Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brand in leerstehendem Gebäude in Ratingen-Hösel

Feuerwehr Ratingen mehrere Stunden im Einsatz

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am heutigen Morgen des 22.12. um 08:31 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude nach Ratingen-Hösel alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung.Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten, wurde dieses umgehend durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz kontrolliert.

Die Zuwegung zum Gebäude war durch dichte Vegetation stark eingeschränkt, zudem war der Zugang ins Gebäude selbst durch bauliche Sicherungsmaßnahmen an dem länger leerstehenden Objekt stark begrenzt und letztlich nur über ein Fenster im Erdgeschoss möglich. Auch die Kontrolle des Gebäudeinneren gestaltete sich für die Einsatzkräfte aufgrund des umfangreichen Bauschutts und Unrats als besonders anspruchsvoll.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte der Brandherd im Kellerbereich lokalisiert werden, dort brannten Holz, Bauschutt und Unrat. Personen wurden im Gebäude nicht angetroffen. Aufgrund der stark beschädigten Gebäudestruktur breitete sich der Brandrauch im gesamten Gebäude aus. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen waren erforderlich, um auch versteckte Glut- oder Brandnester auszuschließen. Hierbei kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr mit Kräften aus Hösel und Eggerscheidt, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei des Kreises Mettmann. Insgesamt waren 11 Fahrzeuge mit rund 30 Einsatzkräfte für etwa viereinhalb Stunden vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell