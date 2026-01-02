Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten zu sprengen

Aachen/ Herzogenrath (ots)

Zweimal sind in der StädteRegion Aachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.12.25) Zigarettenautomaten stark beschädigt worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Kurz vor 0:40 Uhr meldete ein Zeuge einen Knall und zwei Personen auf einem E-Scooter, die versucht hatten, einen Automaten (vermutlich mittels Feuerwerkskörper) in der Altstraße in Aachen zu öffnen. Dadurch wurde der Automat zwar beschädigt, aber nicht geöffnet. Die Unbekannten flüchteten Richtung Schönrathstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Eine Stunde später (gegen 1:40 Uhr) wurde die Polizei nach einer Automatensprengung in der Heidestraße in Herzogenrath alarmiert. Auch hier war ein Zeuge durch einen lauten Knall auf die Sprengung aufmerksam geworden. Der Automat wurde durch die Detonation nicht vollständig geöffnet. Ob und wie viel Geld bzw. wie viele Zigarettenpackungen gestohlen wurden, steht noch nicht vollständig fest. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich bitte unter folgenden Rufnummern melden: Hinweise bezüglich des Aachener Sachverhalts werden unter 0241-9577 33201 entgegengenommen, Hinweise bezüglich des Herzogenrather Sachverhalts unter 0241-9577 33401. Außerhalb der normalen Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell