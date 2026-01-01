Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen zur Silvesternacht 2025/2026

StädteRegion Aachen (ots)

Die Silvesterfeierlichkeiten zum Jahreswechsel 2025/2026 verliefen aus Sicht der Polizei Aachen überwiegend friedlich. Insgesamt kam es zu rund 40 Einsätzen mit Silvesterbezug.

In Würselen mussten Einsatzkräfte der Polizei Aachen wiederholt einschreiten. Insbesondere in den Bereichen Kaiserstraße, Aachener Straße und Krefelder Straße brannte eine größere Personengruppe Pyrotechnik unsachgemäß ab. Einsatzkräfte der Polizei Aachen schritten ein, sprachen Platzverweise aus und nahmen eine Person in Gewahrsam. Mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigungen wurden gefertigt.

In Alsdorf in der Wichernstraße geriet ein Auto in Brand. Ebenfalls in Alsdorf brannte in der Jülicher Straße ein Container für Altkleider. In der Kleikstraße in Herzogenrath fing Baumaterial an einer Fassade eines Rohbaus Feuer. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Strafanzeigen wurden seitens der Polizei gegen Unbekannt gefertigt und Ermittlungen eingeleitet.

In Eschweiler im Bereich Indestraße, Bushof und Skaterpark fielen 30 bis 50 Jugendliche auf. Aus der Gruppe heraus wurden wiederholt Mülltonnen, Sperrmaterialien und mobile Toiletten einer Baustelle auf die Fahrbahn gestellt und dadurch Hindernisse errichtet. Einsatzkräfte der Polizei zeigten verstärkt Präsenz und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

In Eschweiler/Dürwiß wurde der Polizei Aachen im Verlauf der Jülicher Straße eine 20 bis 25-köpfige Personengruppe gemeldet. Die Personen entzündeten an einer Bushaltestelle der Jülicher Straße ein Feuer und riefen laut Zeugenangaben volksverhetzende Parolen. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei fertigten eine Strafanzeige gegen Unbekannt, die Feuerwehr löschte den Brand.

In der Hainbuchenstraße in Aachen brannten mehrere (Müll-) Container. Die Flammen griffen auf die angrenzende Hausfassade über. Ein Anwohner hatte Brandgeruch wahrgenommen. Er verständigte die Feuerwehr, warnte die anderen Hausbewohner und löschte bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit weiteren Helfenden die ersten Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch das Feuer entstand an Teilen der Fassade Gebäudeschade. Menschen wurden nicht verletzt.

Im Verlauf der Silvesternacht führten Einsatzkräfte der Polizei Aachen mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei fielen drei Verkehrsteilnehmer besonders auf: Ein Autofahrer im Verlauf der Jülicher Straße mit über 1,8 Promille und ein weiterer Autofahrer in der Borngasse mit etwa 1,2 Promille. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein E-Scooter-Fahrer war im Bereich Kaiserplatz unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch er alkoholisiert war. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auch zum diesjährigen Jahreswechsel hat es keine Angriffe auf oder Widerstände gegen Einsatzkräfte der Polizei Aachen gegeben. Alle Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt.

Die Polizei Aachen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr! (gw)

