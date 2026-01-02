PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Korrektur zur Pressemeldung: Tödlicher Verkehrsunfall in Monschau

Monschau (ots)

Entgegen unserer Meldung vom 02.01.2025 13:56 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall nicht auf der Alten Monschauer Straße, sondern auf der B258 (Hargard)auf Höhe der Alten Monschauer Straße.

Wir bitten um Beachtung im Rahmen der Berichterstattung und entschuldigen den Fehler.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

