Polizei Aachen
Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Adenauerallee

Aachen (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Adenauerallee gekommen.

Gegen 04:45 Uhr fuhr eine 21-Jährige in ihrem Auto die Adenauerallee in Richtung Monschauer Straße entlang. Zur gleichen Zeit bog ein 63-Jähriger Mann mit seinem Auto aus der Oberen Drimbornstraße auf die Adenauerallee ab.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 63-jährige Aachener in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die 21-jährige Autofahrerin aus Simmerath wurde leicht verletzt, ihre drei Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsgrades des 63-Jährigen musste die Adenauerallee in diesem Bereich bis circa 11 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt bleiben. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen übernahm die Sicherung des objektiven Tatbestandes. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
  • 02.01.2026 – 15:55

    POL-AC: Korrektur zur Pressemeldung: Tödlicher Verkehrsunfall in Monschau

    Monschau (ots) - Entgegen unserer Meldung vom 02.01.2025 13:56 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall nicht auf der Alten Monschauer Straße, sondern auf der B258 (Hargard)auf Höhe der Alten Monschauer Straße. Wir bitten um Beachtung im Rahmen der Berichterstattung und entschuldigen den Fehler. Rückfragen bitte an: Polizei Aachen Pressestelle Telefon: 0241 / 9577 - ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:56

    POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in Monschau

    Monschau (ots) - Heute Morgen (02.01.2026) ist es im Verlauf der Alten Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Der Unfall wurde der Polizei Aachen gegen 08:00 Uhr gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann aus Monschau mit seinem Auto die Alte Monschauer Straße in Richtung Imgenbroich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:15

    POL-AC: Nach brutalem Straßenraub: Täter flüchtig

    Alsdorf (ots) - Am Neujahrsabend (01.01.2026) ist ein junger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 23-jährige Aachener wartete gegen 21:45 Uhr an einer Haltestelle im Bereich der Straße "Am Neuen Markt" in Alsdorf auf einen Bus, als er von zwei Männern angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Der Aachener kam der Bitte nach und bestellte mit seinem Handy ein ...

    mehr
