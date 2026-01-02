Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Adenauerallee

Aachen (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Adenauerallee gekommen.

Gegen 04:45 Uhr fuhr eine 21-Jährige in ihrem Auto die Adenauerallee in Richtung Monschauer Straße entlang. Zur gleichen Zeit bog ein 63-Jähriger Mann mit seinem Auto aus der Oberen Drimbornstraße auf die Adenauerallee ab.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 63-jährige Aachener in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die 21-jährige Autofahrerin aus Simmerath wurde leicht verletzt, ihre drei Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsgrades des 63-Jährigen musste die Adenauerallee in diesem Bereich bis circa 11 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt bleiben. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen übernahm die Sicherung des objektiven Tatbestandes. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.(kg)

