POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstahl

Pfersee - Am Montag (26.01.2026) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine Handtasche samt Inhalt einer 86-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Augsburger Straße. Gegen 14.30 Uhr legte die Frau ihre Handtasche in einen Einkaufskorb. Die Frau bemerkte nicht, dass die beiden unbekannten Täter diese herausnahmen und den Supermarkt verließen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:
- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der
Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,
sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen
Sie sie irgendwo auf. Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
