Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (26.01.2026) war ein 44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stuttgarter Straße unterwegs. Gegen 14.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die schon längere Zeit nicht mehr gültig war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 44-jährige Autofahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell