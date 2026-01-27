Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei rettet hilflose Person

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) befand sich in der Straße "Hoher Weg" ein 36-Jähriger wegen Alkohol- und Rauschgiftkonsums in einer hilflosen Lage. Der Streifenbesatzung fiel gegen 02:30 Uhr ein Mann auf, der bei extremer Kälte am Boden lag und offensichtlich Hilfe benötigte. Im Beisein der Polizeibeamten verlor der Mann wiederkehrend sein Bewusstsein und wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten Drogen bei dem Mann sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell