Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (26.01.2026) kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 32-Jährigen. Gegen 09.00 Uhr bedrohte der 24-jährige Mann den Mitanwohner mit einem Messer. Anschließend gerieten die beiden Männer ohne Waffen aneinander und verletzten sich gegenseitig. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

