Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Freitag (23.01.2026), im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es in der Baurat-Sommer-Straße in Hameln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend drangen sie gewaltsam in eine darin befindliche Wohnung ein und entwendeten Wertgegenstände.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

