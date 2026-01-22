Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter entwendet Schmuck bei Einbruch

Hameln (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Hameln ein. Es wurde Schmuck entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Person zwischen 17:20 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Objekt in der Bergstraße. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete Schmuck. Anschließend entkam die Person unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

