PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tote Hündin auf Wanderparkplatz aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

POL-HM: Tote Hündin auf Wanderparkplatz aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Grünenplan (ots)

Am Montag (19.01.2026), gegen 10:00 Uhr, teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine tote Hündin auf dem Wanderparkplatz "Roter Fuchs" an der L 484 in Grünenplan festgestellt habe.

Das leblose Tier wurde daraufhin durch Einsatzkräfte in Augenschein genommen.

Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Hündin ist nicht gechipt und trägt kein Halsband.

Beschreibung der Hündin:

   - schwarz-weißes Fell (gefleckte Vorderläufe)
   - weißer Bauch
   - ähnlich der Rasse "Deutsch Kurzhaar"
   - ca. 5 Monate alt

Die Polizei Stadtoldendorf bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die die Hündin wiedererkennen und Hinweise zu dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05532/504750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 08:05

    POL-HM: Täter entwendet Baugeräte - 55-Jähriger bei Fahndung gestellt

    Hameln (ots) - Am Samstag (17.01.2026) entwendete ein 55-Jähriger Baugeräte aus einem Heimwerkermarkt und floh fußläufig. Im Rahmen einer Fahndung konnte dieser durch die Polizei gestellt werden. Gegen 15:10 Uhr wurden Polizisten zu einem Diebstahl in die Werftstraße in Hameln gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein Mann diverses Diebesgut auf ein ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:50

    POL-HM: Verfolgungsfahrt auf der B 83 - Polizei sucht Zeugen

    Hameln (ots) - Am Montagabend (19.01.2026) kam es auf der B 83 zwischen Hameln (OT Klein Berkel) und Bodenwerder zu einer Verfolgungsfahrt. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte die Besatzung eines zivilen Streifenwagens im Bereich der Ampelkreuzung "Fort Luise", eine mit zwei Personen besetzte schwarze Limousine mit Berliner Kennzeichen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der bislang unbekannte männliche Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:35

    POL-HM: Verkehrskontrolle: Frau gefährdet unter Drogeneinfluss Polizisten

    Bad Pyrmont (ots) - Am Freitag (16.01.2026) führten Polizisten in Bad Pyrmont Verkehrskontrollen durch. Ein Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem herannahenden Auto retten. Gegen 13:40 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Thaler Landstraße Verkehrsteilnehmende hinsichtlich der eingehaltenen Geschwindigkeit im Straßenverkehr. In einem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren