Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tote Hündin auf Wanderparkplatz aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Grünenplan (ots)

Am Montag (19.01.2026), gegen 10:00 Uhr, teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine tote Hündin auf dem Wanderparkplatz "Roter Fuchs" an der L 484 in Grünenplan festgestellt habe.

Das leblose Tier wurde daraufhin durch Einsatzkräfte in Augenschein genommen.

Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Hündin ist nicht gechipt und trägt kein Halsband.

Beschreibung der Hündin:

- schwarz-weißes Fell (gefleckte Vorderläufe) - weißer Bauch - ähnlich der Rasse "Deutsch Kurzhaar" - ca. 5 Monate alt

Die Polizei Stadtoldendorf bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die die Hündin wiedererkennen und Hinweise zu dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05532/504750 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell