PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verfolgungsfahrt auf der B 83 - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montagabend (19.01.2026) kam es auf der B 83 zwischen Hameln (OT Klein Berkel) und Bodenwerder zu einer Verfolgungsfahrt.

Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte die Besatzung eines zivilen Streifenwagens im Bereich der Ampelkreuzung "Fort Luise", eine mit zwei Personen besetzte schwarze Limousine mit Berliner Kennzeichen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der bislang unbekannte männliche Fahrzeugführer missachtete die Anhalte- und Sondersignale des Streifenwagens und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der B 83 in Richtung Bodenwerder.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen lagen die gefahrenen Geschwindigkeiten im Rahmen der Verfolgung sowohl innerorts als auch außerorts deutlich über den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Diese wurden teilweise um das Doppelte überschritten. Die Geschwindigkeit lag in der Spitze bei über 200 km/h.

Zudem fuhr der unbekannte Fahrzeugführer mehrfach auf der Gegenfahrbahn und überholte diverse Pkw. Im Rahmen der Überholmanöver mussten einige entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und an den Fahrbahnrand ausweichen.

Im Bereich Bodenwerder verloren die Einsatzkräfte aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Sichtkontakt zu der flüchtigen Limousine.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht vor der Polizei aufgenommen. Zudem wurde im Rahmen erster Ermittlungen festgestellt, dass die am flüchtigen Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehören.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur flüchtigen Limousine, zum Fahrzeugführer sowie zur Person auf dem Beifahrersitz geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Auch Verkehrsteilnehmende, die womöglich durch das Fluchtverhalten gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:35

    POL-HM: Verkehrskontrolle: Frau gefährdet unter Drogeneinfluss Polizisten

    Bad Pyrmont (ots) - Am Freitag (16.01.2026) führten Polizisten in Bad Pyrmont Verkehrskontrollen durch. Ein Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem herannahenden Auto retten. Gegen 13:40 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Thaler Landstraße Verkehrsteilnehmende hinsichtlich der eingehaltenen Geschwindigkeit im Straßenverkehr. In einem Pkw ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:18

    POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter fährt mit fremden Audi A6 davon - Fahrzeug später aufgefunden

    Hameln (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) benutzte eine bislang unbekannte Person unerlaubt einen fremden grauen Audi A6 in Hameln. Dieser wurde am Montag (19.01.2026) im Stadtgebiet durch eine Polizeistreife aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 54-Jähriger in seinem Pkw auf der Pyrmonter Straße im Bereich eines Waschsalons auf. Zeitweise verließ ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:40

    POL-HM: Herrenloser Pkw verunfallt - Fahrer flüchtet alkoholisiert zu Fuß

    Eschershausen (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) meldete ein Zeuge gegen 19:30 Uhr über Notruf, dass auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Negenborn ein Pkw verunfallt sei. Das Fahrzeug war verlassen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass an diesem Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Pkw gehörten. Zudem war das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren