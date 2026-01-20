Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verfolgungsfahrt auf der B 83 - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montagabend (19.01.2026) kam es auf der B 83 zwischen Hameln (OT Klein Berkel) und Bodenwerder zu einer Verfolgungsfahrt.

Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte die Besatzung eines zivilen Streifenwagens im Bereich der Ampelkreuzung "Fort Luise", eine mit zwei Personen besetzte schwarze Limousine mit Berliner Kennzeichen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der bislang unbekannte männliche Fahrzeugführer missachtete die Anhalte- und Sondersignale des Streifenwagens und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der B 83 in Richtung Bodenwerder.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen lagen die gefahrenen Geschwindigkeiten im Rahmen der Verfolgung sowohl innerorts als auch außerorts deutlich über den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Diese wurden teilweise um das Doppelte überschritten. Die Geschwindigkeit lag in der Spitze bei über 200 km/h.

Zudem fuhr der unbekannte Fahrzeugführer mehrfach auf der Gegenfahrbahn und überholte diverse Pkw. Im Rahmen der Überholmanöver mussten einige entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und an den Fahrbahnrand ausweichen.

Im Bereich Bodenwerder verloren die Einsatzkräfte aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Sichtkontakt zu der flüchtigen Limousine.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht vor der Polizei aufgenommen. Zudem wurde im Rahmen erster Ermittlungen festgestellt, dass die am flüchtigen Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehören.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur flüchtigen Limousine, zum Fahrzeugführer sowie zur Person auf dem Beifahrersitz geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Auch Verkehrsteilnehmende, die womöglich durch das Fluchtverhalten gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell