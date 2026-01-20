PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrolle: Frau gefährdet unter Drogeneinfluss Polizisten

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag (16.01.2026) führten Polizisten in Bad Pyrmont Verkehrskontrollen durch. Ein Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem herannahenden Auto retten.

Gegen 13:40 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Thaler Landstraße Verkehrsteilnehmende hinsichtlich der eingehaltenen Geschwindigkeit im Straßenverkehr. In einem Pkw Citroen näherte sich mit überhöhtem Tempo eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Holzminden, die während der Fahrt einen Joint aus dem Seitenfenster warf. Dabei kollidierte sie beinahe mit einem Polizisten, der sich auf der Fahrbahn befand und der Fahrerin ein Zeichen zum Stoppen gab. Er musste dem Auto durch einen Sprung zur Seite ausweichen. Anschließend stoppte das Fahrzeug.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch im Innenraum des Citroen fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde der 25-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren