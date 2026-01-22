Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter entwendet Baugeräte - 55-Jähriger bei Fahndung gestellt

Hameln (ots)

Am Samstag (17.01.2026) entwendete ein 55-Jähriger Baugeräte aus einem Heimwerkermarkt und floh fußläufig. Im Rahmen einer Fahndung konnte dieser durch die Polizei gestellt werden.

Gegen 15:10 Uhr wurden Polizisten zu einem Diebstahl in die Werftstraße in Hameln gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein Mann diverses Diebesgut auf ein benachbartes Grundstück, um mit der Beute zu fliehen. Der Täter floh fußläufig in Richtung eines benachbarten Firmengeländes.

Ein Zeuge, der geistesgegenwärtig handelte, verschloss ein Tor und erschwerte dem Mann die Flucht. Einsatzkräfte verfolgten eine Spur des Mannes und konnten diesen im Bereich der Brücke an der Kuhbrückenstraße ausfindig machen. Es handelte sich um den Flüchtigen.

Der Beschuldigte aus der Region Ostwestfalen-Lippe wurde vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizei Hameln gebracht. Im Anschluss an diese wurde er wieder entlassen. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

