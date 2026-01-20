PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter fährt mit fremden Audi A6 davon - Fahrzeug später aufgefunden

Hameln (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) benutzte eine bislang unbekannte Person unerlaubt einen fremden grauen Audi A6 in Hameln. Dieser wurde am Montag (19.01.2026) im Stadtgebiet durch eine Polizeistreife aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 54-Jähriger in seinem Pkw auf der Pyrmonter Straße im Bereich eines Waschsalons auf. Zeitweise verließ er seinen Pkw und ließ dabei den Schlüssel im Zündschloss stecken. Als er gegen 21:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte stellte er fest, dass dieses sich gegenwärtig auf der Pyrmonter Straße entfernte.

Eine Fahndung der Polizei Hameln nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Am Montag (19.01.2026) wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife in der Fischbecker Landstraße abgeparkt aufgefunden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gegen eine bislang unbekannte Person.

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, die das Fahrzeug benutzt hat, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:40

    POL-HM: Herrenloser Pkw verunfallt - Fahrer flüchtet alkoholisiert zu Fuß

    Eschershausen (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) meldete ein Zeuge gegen 19:30 Uhr über Notruf, dass auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Negenborn ein Pkw verunfallt sei. Das Fahrzeug war verlassen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass an diesem Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Pkw gehörten. Zudem war das ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:41

    POL-HM: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Emmerthal (ots) - Zwischen Mittwoch (14.01.2026) gegen 16:00 Uhr und Donnerstag (15.01.2026) gegen 07:00 Uhr, wurde ein schwarzer Mazda CX-5 von einem Privatparkplatz in der Pyrmonter Straße in Emmerthal gestohlen. Am Donnerstagmorgen stellte der 41-jährige Geschädigte das Fehlen seines Fahrzeugs fest. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des erfolgten Diebstahls und dem oder den bislang unbekannten Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren