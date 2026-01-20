Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter fährt mit fremden Audi A6 davon - Fahrzeug später aufgefunden

Hameln (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) benutzte eine bislang unbekannte Person unerlaubt einen fremden grauen Audi A6 in Hameln. Dieser wurde am Montag (19.01.2026) im Stadtgebiet durch eine Polizeistreife aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 54-Jähriger in seinem Pkw auf der Pyrmonter Straße im Bereich eines Waschsalons auf. Zeitweise verließ er seinen Pkw und ließ dabei den Schlüssel im Zündschloss stecken. Als er gegen 21:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte stellte er fest, dass dieses sich gegenwärtig auf der Pyrmonter Straße entfernte.

Eine Fahndung der Polizei Hameln nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Am Montag (19.01.2026) wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife in der Fischbecker Landstraße abgeparkt aufgefunden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gegen eine bislang unbekannte Person.

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, die das Fahrzeug benutzt hat, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell