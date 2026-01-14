Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt - Täter schlagen und stechen auf Opfer ein

Bevern (ots)

Am Mittwoch (13.01.2026) kam es in der Angerstraße in Bevern zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine Person erlitt Stichverletzungen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen drangen zwei Täter in die Wohnung eines 52-Jährigen ein und überraschten diesen gegen 00:55 Uhr im Schlaf. Dort schlugen sie unvermittelt mit einem stumpfen Gegenstand auf das Opfer ein. Zusätzlich wurde das Opfer durch die Täter durch Stiche mit einem spitzen Gegenstand verletzt.

Bei den beiden Tätern handelt es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um einen 61-Jährigen und eine 50-Jährige, die mit dem Opfer in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Diese flüchteten anschließend vom Tatort und entkamen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Das Opfer konnte selbstständig den Notruf wählen und wurde schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes Holzminden dauern an.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell