Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Herrenloser Pkw verunfallt - Fahrer flüchtet alkoholisiert zu Fuß

Eschershausen (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) meldete ein Zeuge gegen 19:30 Uhr über Notruf, dass auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Negenborn ein Pkw verunfallt sei. Das Fahrzeug war verlassen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass an diesem Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Pkw gehörten. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnten Polizisten den Fahrzeugführer antreffen. Es handelte sich um einen 45-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann die B64 aus Richtung Negenborn kommend in Richtung Eschershausen befuhr. In einer Rechtskurve kam der Paderborner zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Dabei wurde der Pkw stark beschädigt. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig vom Unfallort. Bei der späteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von über 2 Promille Alkohol stand. Aufgrund dessen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

