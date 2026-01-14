PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Bad Münder/ OT Brullsen (ots)

Zwischen Donnerstag (08.01.2026) und Dienstag (13.01.2026) brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr in Brullsen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten in der Brullser Straße. Dort durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Mögliches Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die unbekannten Personen flüchteten anschließend vom Tatort.

Personen die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

