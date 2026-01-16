Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Emmerthal (ots)
Zwischen Mittwoch (14.01.2026) gegen 16:00 Uhr und Donnerstag (15.01.2026) gegen 07:00 Uhr, wurde ein schwarzer Mazda CX-5 von einem Privatparkplatz in der Pyrmonter Straße in Emmerthal gestohlen.
Am Donnerstagmorgen stellte der 41-jährige Geschädigte das Fehlen seines Fahrzeugs fest. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des erfolgten Diebstahls und dem oder den bislang unbekannten Tätern dauern an. Der Schaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.
Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.
