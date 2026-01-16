PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Emmerthal (ots)

Zwischen Mittwoch (14.01.2026) gegen 16:00 Uhr und Donnerstag (15.01.2026) gegen 07:00 Uhr, wurde ein schwarzer Mazda CX-5 von einem Privatparkplatz in der Pyrmonter Straße in Emmerthal gestohlen.

Am Donnerstagmorgen stellte der 41-jährige Geschädigte das Fehlen seines Fahrzeugs fest. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des erfolgten Diebstahls und dem oder den bislang unbekannten Tätern dauern an. Der Schaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

