Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei warnt vor Diebstählen aus Handtaschen

Hameln/ Hessisch Oldendorf/ Bad Münder (ots)

Zu mehreren Diebstählen aus Handtaschen kam es zwischen Montag (19.01.2026) und Donnerstag (22.01.2026) in Hessisch Oldendorf, Hameln und Bad Münder. Die Geschädigten waren Senioren, denen die Geldbörse gestohlen wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde eine 84 Jahre alte Frau in einem Supermarkt in der Welseder Straße am Dienstag (20.01.2026) gegen 12:20 Uhr von einer unbekannten Person angerempelt. Kurz darauf bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse, in welcher sich neben wichtigen Dokumenten auch Bargeld befand.

Am Montag (19.01.2026) gegen 11:10 Uhr wurde einer 77-Jährigen in einem Supermarkt im Hastenbecker Weg in Hameln die Geldbörse aus einer Jackentasche entwendet. Auch in dieser befand sich neben Dokumenten auch Bargeld. Wenige Minuten später wurde einer 90 Jahre alten Frau in einem Geschäft in der Bertholdstraße in Hameln das Portemonnaie entwendet, wo ebenfalls Bargeld abhandengekommen ist.

In Bad Münder wurde eine 90 Jahre alte Frau geschädigt, als sie sich in einem Supermarkt in der Rahlmühler Straße in Bad Münder aufhielt. Sie bemerkte an der Kasse, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 700 EUR geschätzt.

In allen Fällen wurde Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen.

   Die Polizei Hameln teilt erneut folgende Hinweise mit:
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den 
     Einkaufskorb oder Einkaufswagen.
   - Hängen Sie Ihre Tasche nicht in/an den Einkaufswagen oder an den
     Rollator.
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich 
     benötigen.
   - Tragen Sie Geldbörse und Zahlungskarten immer in verschiedenen 
     verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am 
     Körper.
   - Bewahren Sie Ihre PIN niemals in der Geldbörse oder der 
     Handtasche auf. Die Täter plündern damit Ihre Konten und 
     Sparbücher.
   - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.
   - Lassen Sie Ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

