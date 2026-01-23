Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit

Hameln-Pyrmont (ots)

Im Zeitraum von Montag (19.01.2026) bis Freitag (23.01.2026) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu mehreren Verkehrsereignissen, bei denen sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ergaben.

Am Montag (19.01.2026), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Pkw VW die L 426 aus Bad Pyrmont kommend in Richtung Kleinenberg. Hierbei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zu einer Kollision der Außenspiegel mit dem Pkw VW eines entgegenkommenden 34-jährigen Mannes aus dem Kreis Lippe kam. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf körperliche Mängel sowie eine Beeinflussung durch Medikamente.

Am Dienstag (20.01.2026), gegen 16:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Pkw BMW auf der Springer Landstraße in Hameln, der starke Schlangenlinien fuhr. Zu einem Unfallgeschehen kam es nicht. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle der 69-jährigen Fahrzeugführerin aus Hameln ergaben sich Hinweise auf körperliche und geistige Mängel sowie eine Beeinflussung durch Medikamente.

Am Donnerstag (22.01.2026), gegen 14:45 Uhr, beabsichtigte ein 79-jähriger Autofahrer aus Hessisch Oldendorf mit seinem Pkw Mazda aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr auf der Ohsener Straße einzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Lkw eines 53-jährigen Mannes aus Gütersloh. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf körperliche Mängel sowie eine Beeinflussung durch Medikamente.

Am Donnerstag (22.01.2026), gegen 17:15 Uhr, kam es in der Niederstraße in Coppenbrügge zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten eine männliche Person in einem Pkw Citroën, die im Rahmen eines Parkvorgangs einen geparkten Pkw touchierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine männliche Person festgestellt werden, welche auf die Beschreibung der Zeugen zutraf. Bei der weiteren Überprüfung des 62-jährigen Mannes aus Coppenbrügge ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille.

In der Nacht zu Freitag (23.01.2026), gegen 00:00 Uhr, kam es auf der K 13 zwischen Völkerhausen und Tündern zu einem weiteren Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus Emmerthal mit seinem Pkw Ford die Strecke in Richtung Tündern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf dem Seitenstreifen befindlichen Bäumen. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Den Beschuldigten wurden durch Ärzte Blutproben entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen von Verkehrsunfällen in Niedersachsen.

Die Ereignisse verdeutlichen erneut, wie wichtig konsequente Kontrollmaßnahmen im Rahmen der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit sind.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden: Hinterfragen Sie kritisch Ihre körperliche und geistige Fahrtüchtigkeit und verzichten Sie auf Alkohol, Betäubungsmittel und Medikamente am Steuer. Verantwortungsbewusstes Handeln trägt maßgeblich dazu bei, Unfälle zu verhindern und Gefahren im Straßenverkehr für sich selbst und für andere zu reduzieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell