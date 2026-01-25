PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - In Doppelhaushälfte eingebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Damm;

Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr;

In eine Doppelhaushälfte eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Durch die Terrassentür drangen die Einbrecher am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude am Gildehauser Damm ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Gronau zu melden: Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

