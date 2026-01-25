POL-BOR: Gronau - In Doppelhaushälfte eingebrochen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Gildehauser Damm;
Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr;
In eine Doppelhaushälfte eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Durch die Terrassentür drangen die Einbrecher am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude am Gildehauser Damm ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Gronau zu melden: Tel. (02562) 9260. (jh)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell