Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch in Gescher

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Ahauser Damm, Drosselweg;

Tatzeit: 24.01.2026, zwischen 04.15 Uhr und 15.00 Uhr / 23.01.2026, gegen 04.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 04.15 Uhr und 15.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Objekts am Ahauser Damm. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zu einem zweiten Fall kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 04.00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter versuchte über die Terrassentür in ein Haus am Drosselweg einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den genannten Zeiten geben? Angaben erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

