PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B70/ Zum Ehrenmal;

Unfallzeit: 24.01.2026,12.45 Uhr;

Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat eine 23-jährige Borkenerin am Samstagmittag in Borken. Eine 19-jährige Raesfelderin fuhr mit ihrem Pkw auf der B70 in Richtung B67, als die junge Borkenerin in Höhe der Einmündung Zum Ehrenmal zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL-BOR: Borken - Gewaltsam in Pkw eingedrungen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Pröbstinger Allee; Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr; In einen blauen Leapmotor eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Borken. Der Wagen parkte Freitag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Pröbstinger Allee. Der Unbekannte zerschlug eine Seitenscheibe, um sich Zutritt zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL-BOR: Ahaus - In Fahrradgeschäft eingebrochen

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Im Garbrock; Tatzeit: 24.01.2026, 03.50 Uhr; In ein Fahrradgeschäft eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Samstag gegen 03.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden an der Straße Im Garbrock. Dabei fuhr er mit seinem Pkw gegen den Eingangsbereich des Geschäfts. Aus dem Inneren entwendete er Fahrräder. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:17

    POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallflucht begangen

    Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße; Unfallzeit: 23.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr; Einen schwarzen Mitsubishi angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Südlohn-Oeding. Der Wagen parkte am Freitagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pfarrer-Becker-Straße. Der Unfallverursacher beschädigte den Wagen an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren