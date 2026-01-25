POL-BOR: Borken - Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt
Borken (ots)
Unfallort: Borken, B70/ Zum Ehrenmal;
Unfallzeit: 24.01.2026,12.45 Uhr;
Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat eine 23-jährige Borkenerin am Samstagmittag in Borken. Eine 19-jährige Raesfelderin fuhr mit ihrem Pkw auf der B70 in Richtung B67, als die junge Borkenerin in Höhe der Einmündung Zum Ehrenmal zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (jh)
