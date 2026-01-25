PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Ahaus - In Fahrradgeschäft eingebrochen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Im Garbrock;

Tatzeit: 24.01.2026, 03.50 Uhr;

In ein Fahrradgeschäft eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Samstag gegen 03.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Laden an der Straße Im Garbrock. Dabei fuhr er mit seinem Pkw gegen den Eingangsbereich des Geschäfts. Aus dem Inneren entwendete er Fahrräder. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

