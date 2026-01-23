PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Materialen von Baustelle entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Enckhook;

Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 15.00 Uhr und 23.01.2026, 08.00 Uhr;

Baumaterialien von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Montagnachmittag und Freitagmorgen verschafften sich die Diebe widerrechtlich Zutritt zu der Baustelle am Enckhook. Der Beuteschaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

