Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Gelsenkirchener Straße;

Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 18.25 Uhr und 19.40 Uhr;

Einen schwarzen VW Passat beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Das Auto parkte am Donnerstagabend zwischen 18.25 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Parkplatz an der Gelsenkirchener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter: Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

