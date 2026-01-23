POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Ries; Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter öffneten in der vergangenen Nacht gewaltsam zwei Container in Bocholt. Nachdem sich die Einbrecher Zutritt zu dem Firmengelände an der Straße Am Ries verschafft hatten, machten sie sich gewaltsam an den Containern zu schaffen. Sie entwendeten hochwertige Metalle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

