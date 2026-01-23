PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Einbruch in Kindergarten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Zur Gräfte;

Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 16.30 Uhr und 23.01.2026, 06.55 Uhr;

In einen Kindergarten eingedrungen sind bislang Unbekannte in Ahaus-Wessum. Gewaltsam öffneten die Täter ein Fenster und gelangten zwischen Donnerstagnachmittag- und Freitagmorgen in das Innere des Gebäudes an der Straße Zur Gräfte. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 14:11

    POL-BOR: Bocholt - In Mehrfamilienhaus eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 23.30 Uhr und 23.01.2026, 06.30 Uhr; In ein Mehrfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Europaplatz. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:11

    POL-BOR: Ahaus - E-Scooter-Fahrer angefahren und geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße / Wessumer Straße; Unfallzeit: 23.01.2026, 07.35 Uhr; Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ahaus leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 07.35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Kreuzung Arnoldstraße / Wessumer Straße über den Überquerungsbereich einer Ampel, die Grün für den Fußgänger- und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:46

    POL-BOR: Bocholt - Drei Tatverdächtige entwenden Metallschrott

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Möllenstegge; Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 14.00 Uhr und 14.05 Uhr; Auf zwei Höfen Metallschrott entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei Tatverdächtige mit einem blauen Transporter auf einen Hof an der Möllenstegge und luden Metallschrott auf das Fahrzeug. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren