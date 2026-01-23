POL-BOR: Ahaus-Wessum - Einbruch in Kindergarten
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Wessum, Zur Gräfte;
Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 16.30 Uhr und 23.01.2026, 06.55 Uhr;
In einen Kindergarten eingedrungen sind bislang Unbekannte in Ahaus-Wessum. Gewaltsam öffneten die Täter ein Fenster und gelangten zwischen Donnerstagnachmittag- und Freitagmorgen in das Innere des Gebäudes an der Straße Zur Gräfte. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
