PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - E-Scooter-Fahrer angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße / Wessumer Straße;

Unfallzeit: 23.01.2026, 07.35 Uhr;

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ahaus leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 07.35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Kreuzung Arnoldstraße / Wessumer Straße über den Überquerungsbereich einer Ampel, die Grün für den Fußgänger- und Radverkehr zeigte. Der E-Scooter-Fahrer wurde auf dem Querungsbereich erfasst. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Kreisverkehr Königstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen beschreiben den Fahrer als männlich mit schwarzen Haaren oder möglicherweise mit einer Mütze. Das Fahrzeug soll ein Kennzeichen mit der Städtekennung ML gehabt haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:46

    POL-BOR: Bocholt - Drei Tatverdächtige entwenden Metallschrott

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Möllenstegge; Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 14.00 Uhr und 14.05 Uhr; Auf zwei Höfen Metallschrott entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei Tatverdächtige mit einem blauen Transporter auf einen Hof an der Möllenstegge und luden Metallschrott auf das Fahrzeug. Anschließend ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:25

    POL-BOR: Bocholt - Vermeintliches Ansprechen eines Kindes in Hemden / Verdacht nicht erhärtet

    Bocholt (ots) - Im Zusammenhang mit einem Vorfall vom vergangenen Dienstag im Bocholter Ortsteil Hemden, bei dem ein Kind angegeben hatte, von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein, teilt die Kreispolizeibehörde folgenden aktuellen Ermittlungsstand mit: Nach umfangreichen Überprüfungen, Gesprächen sowie der Auswertung der uns vorliegenden Erkenntnisse ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:42

    POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz begangen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Burloer Straße; Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Borken. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz am Kreishaus an der Burloer Straße. Der graue VW Golf wurde durch den Zusammenstoß an der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren