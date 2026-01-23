Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - E-Scooter-Fahrer angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße / Wessumer Straße;

Unfallzeit: 23.01.2026, 07.35 Uhr;

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ahaus leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 07.35 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Kreuzung Arnoldstraße / Wessumer Straße über den Überquerungsbereich einer Ampel, die Grün für den Fußgänger- und Radverkehr zeigte. Der E-Scooter-Fahrer wurde auf dem Querungsbereich erfasst. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Kreisverkehr Königstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen beschreiben den Fahrer als männlich mit schwarzen Haaren oder möglicherweise mit einer Mütze. Das Fahrzeug soll ein Kennzeichen mit der Städtekennung ML gehabt haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell